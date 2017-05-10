Представительница Азербайджана выступит в первой половине финала "Евровидения-2017»

2017-05-10 02:14 | www.apa.az | 3

В киевском международном выставочном центре состоялась пресс-конференция представителей 10 стран, прошедших в финал песенного конкурса «Евровидение-2017» из числа 18 участников первого полуфинала.

Как сообщает командированная в Киев сотрудница «АПА Холдинг»а, сначала финалисты поделились впечатлениями. После выступления всех 10 победителей полуфинала прошла жеребьевка, по которой было определено, в какой половине финала они выступят.

Представительница Азербайджана на конкурсе "Евровидение-2017" Диана Гаджиева выступит с композицией Skeletons в первой половине финала, намеченного на 13 мая.

Согласно правилам шоу, в финале примут участие 26 стран: по 10 стран из каждого полуфинала, страны Большой пятерки (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), а также страна-хозяйка 2016 года — Украина.

Второй полуфинал конкурса пройдет 11 мая, финал – 13 мая.