Диана Гаджиева: "Я сделаю все возможное, чтобы занять достойное место в финале"

2017-05-10 02:58 | www.apa.az | 3

Азербайджанская участница на «Евровидении 2017» Диана Гаджиева в беседе с корреспондентом "АПА Холдинг"а отметила, что она сделает все возможное, чтобы занять достойное место в финале.

«Мне гордо и лестно представлять свою страну на Евровидении. Естественно, мне приятно, что я смогла пройти в финал. Я думаю, что все состоялось как и должно было состояться, потому что мы много репетировали и были уверены в том, что у нас все получится.

Я со своей командой сделаю все возможное, чтобы занять достойное место. А может займу и первое место, так что готовьтесь на всякий случай.

Дорогие друзья давайте не будем бояться экспериментировать, вместе будем держаться друг за друга. Я вас очень люблю и спасибо за поддержку»,- сказала Диана Гаджиева.