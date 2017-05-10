Госдеп предостерег американцев от поездок в КНДР

2017-05-10 04:28 | www.trend.az | 2

Госдепартамент США настоятельно предостерегает американцев от поездок в КНДР после задержания на территории республики уже четвертого гражданина США, передает ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

"Госдепартамент настоятельно предостерегает граждан США от поездок в Северную Корею, - отмечается в сообщении. - Граждане США в КНДР подвергаются серьезной опасности ареста и длительного содержания под стражей правоохранительными органами Северной Кореи".

Ранее информационное агентство ЦТАК сообщило о задержании 6 мая гражданина США корейского происхождения Ким Хак Сона. Его подозревают в причастности к подрывной деятельности. По информации информагентства, задержанный работал в пхеньянском Университете науки и технологии.

Как отмечают американские СМИ, это уже четвертый американец, который задержан или находится в заключении на территории республики.

США и КНДР не имеют дипломатических отношений. Между двумя странами многие годы сохраняются напряженные отношения. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции.