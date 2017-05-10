Жителя Хырдалана ранили ножом при загадочных обстоятельствах

2017-05-10 06:18 | www.apa.az | 3

В Абшероне парень получил ножевые ранения при загадочных обстоятельствах. Как сообщает АПА, инцидент произошел в Хырдалане, близ городского рынка. Гасанзаде Захид Махир оглу 1992 г.р. по дороге домой, повздорил с неустановленным лицом (либо лицами). В ходе конфликта З.Гасанзаде были нанесены 2 ножевых ранения. Пострадавший был доставлен в 1-ю горбольницу очевидцами происшествия. Состояние его оценивается как удовлетворительное.

По факту разбирается Абшеронский райотдел полиции.