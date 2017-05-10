Между министрами обороны США и Турции состоялся телефонный разговор

2017-05-10 07:30 | www.apa.az | 2

Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр обороны Турции Фикри Ышик обсудили во вторник по телефону сотрудничество двух стран в области безопасности. Как передает АПА, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.

"Министр (Мэттис – ред.) подтвердил приверженность США по защите своего союзника по НАТО и по предотвращению дополнительных рисков в области безопасности. Оба лидера подтвердили поддержку миру и стабильности как в Ираке, так и в Сирии", — сказал представитель пресс-службы.

Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп в понедельник утвердил план по вооружению курдских формирований в Сирии, которые ведут борьбу с террористической группировкой "Исламское государство", несмотря на возражения Турции.