В Грузии при обрушении на шахте погибли четыре человека

2017-05-10 07:36 | www.trend.az | 2

В Грузии при обрушении на шахте им. Миндели в Ткибули погибли четыре человека, передает gazeta.ru.

На месте работают спасатели. Причины аварии не сообщаются.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил соболезнования семьям погибших шахтеров.

Как передает Sputnik Грузия, МВД расследует дело по части 1 статьи 240 УК Грузии (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью).