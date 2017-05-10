Президент Южной Кореи не исключил возможности визита в Пхеньян

2017-05-10 08:03 | www.apa.az | 4

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не исключил в будущем своего визита в Пхеньян, выступая с обращением к народу на церемонии инаугурации в парламенте страны. Об этом АПА сообщает со ссылкой на РИА Новости.

"Если необходимо, я сразу вылечу в Вашингтон, если позволят условия, готов посетить и Пхеньян", — сказал он, говоря о намерении добиться разрядки напряженности на Корейском полуострове.

Выступление президента транслируется в прямом эфире.

"Я сделаю все возможное для мира на Корейском полуострове", — подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Ранее в тот же день он официально вступил в должность президента Южной Кореи, набрав 41,08% голосов на состоявшихся накануне выборах.

Нынешние выборы проводились досрочно в связи с импичментом и отстранением от власти экс-президента Пак Кын Хе, вовлеченной в крупный коррупционный скандал.