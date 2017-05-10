Баку-2017: Сегодня стартует второй день соревнований по гандболу

2017-05-10 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В среду стартует второй день соревнований по гандболу в рамках IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Сегодня будут проведены следующие групповые игры среди мужских и женских команд.

В первый день соревнований мужская и женская сборная Азербайджана одержала победу:

Групповые игры мужских команд:

Группа А

Саудовская Аравия - Алжир - 26:13

Пакистан - Азербайджан - 21:23

Группа Б

Марокко - Турция - 24:27

Ирак - Иордания - 37:15

Групповые игры женских команд:

Группа А

Турция - Узбекистан - 37:21

Камерун - Азербайджан - 26:28

Сегодня мужская сборная Азербайджана встретится с командой Саудовской Аравии, а женская сборная с командой Узбекистана.

Расписание игр:

09:00 - 21:50 Группа А. Мужчины. Алжир - Пакистан Группа B. Мужчины. Турция - Ирак Группа А. Женщины. Камерун - Турция Группа А. Женщины. Узбекистан - Азербайджана Группа B. Мужчины. Иордания - Марокко Группа А. Мужчины. Азербайджан - Саудовская Аравия

Игры исламской солидарности Баку-2017, открытие которых состоится 12 мая, будут проходить с 8 по 22 мая в столице Азербайджана на 16 спортивных площадках по 20 видам спорта – 17 олимпийским и трем неолимпийским видам спорта