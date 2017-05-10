Баку-2017: Сегодня стартует второй день соревнований по гандболу
2017-05-10 08:00 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - В среду стартует второй день соревнований по гандболу в рамках IV Игр исламской солидарности Баку-2017.
Сегодня будут проведены следующие групповые игры среди мужских и женских команд.
В первый день соревнований мужская и женская сборная Азербайджана одержала победу:
Групповые игры мужских команд:
Группа А
Саудовская Аравия - Алжир - 26:13
Пакистан - Азербайджан - 21:23
Группа Б
Марокко - Турция - 24:27
Ирак - Иордания - 37:15
Групповые игры женских команд:
Группа А
Турция - Узбекистан - 37:21
Камерун - Азербайджан - 26:28
Сегодня мужская сборная Азербайджана встретится с командой Саудовской Аравии, а женская сборная с командой Узбекистана.
Расписание игр:
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09:00 - 21:50
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Группа А. Мужчины. Алжир - Пакистан
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Группа B. Мужчины. Турция - Ирак
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Группа А. Женщины. Камерун - Турция
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Группа А. Женщины. Узбекистан - Азербайджана
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Группа B. Мужчины. Иордания - Марокко
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Группа А. Мужчины. Азербайджан - Саудовская Аравия
Игры исламской солидарности Баку-2017, открытие которых состоится 12 мая, будут проходить с 8 по 22 мая в столице Азербайджана на 16 спортивных площадках по 20 видам спорта – 17 олимпийским и трем неолимпийским видам спорта