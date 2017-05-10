В Баку организована развлекательная программа для детей, нуждающихся в особой заботе

2017-05-10 08:33 | www.apa.az | 4

Фонд Гейдара Алиева 9 мая организовал очередную развлекательную программу для детей, нуждающихся в особой заботе, и детей с синдромом Дауна. Как передает АПА со ссылкой на Фонд, в мероприятии, проведенном в преддверии 94-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие более 200 детей, воспитывающихся в бакинских детских домах номер 1, 2 и 3, а также получающих лечение в Центре реабилитации лиц с синдромом Дауна.

В мероприятии, прошедшем с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, были организованы различные конкурсы для детей, отличившимся участникам вручены подарки.

В рамках мероприятия состоялись выступления мастеров искусств, представлены различные шоу.

Дети также представили программу, подготовленную для этого мероприятия.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева станцевала с участниками мероприятия и сфотографировалась с ними на память.

В заключение празднества всем детям были вручены подарки Фонда Гейдара Алиева.