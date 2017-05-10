Назначен глава торгово-промышленной палаты Туркменистана

2017-05-10 08:40 | www.trend.az | 3

АШХАБАД/ Trend/ - Председателем торгово-промышленной палаты Туркменистана (ТПП) назначен Бабагылыч Гылыджов, говорится в обнародованном постановлении президента страны.

ТПП была создана в 1994 году в целях содействия развитию экономики Туркменистана, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему, формированию современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности, оказания содействия в установлении торгово-экономических, научных и технических связей с зарубежными партнерами.

(Автор: Гусейн Гасанов)