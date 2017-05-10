Азербайджанские спортивные гимнасты намерены приложить все усилия чтобы победить на Исламских играх (ФОТО)

2017-05-10 08:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Мужская сборная Азербайджана по спортивной гимнастике намерена приложить все усилия, чтобы показать хорошие результаты и взять медали на Исламских играх. Об этом сказали в интервью Trend члены команды Мурад Агарзаев, Бенсе Талас и Тимур Байрамов.

Агарзаев сообщил, что азербайджанские спортивные гимнасты сейчас находятся в хорошей форме, удвоили нагрузки на тренировках и усиленно готовятся к Исламиаде.

"Дай Бог хорошо выступим и станем победителями в командном зачете," - сказал Агарзаев.

По словам спортсмена, на Исламиаду в Баку приедет много сильных спортивных гимнастов.

"Турецкие, узбекские спортсмены очень сильные. У Ирака, Ирана, Катара хорошие команды. Думаю, что Иран получит хотя бы одну золотую медаль," - сказал Агарзаев.

В то же время он отметил, что сильные соперники азербайджанских гимнастов не пугают, они уверены в собственных силах, и главное чтобы не было травм.

Гимнаст отметил, что по результатам Исламских игр он надеется получить как минимум три медали - в вольных упражнениях, опорных прыжках и в командном зачете. По его словам, он ожидает, что хотя бы одна из этих медалей будет золотая.

Бенсе Талас, в свою очередь рассказал, что в ходе Исламских игр азербайджанские спортивные гимнасты будут выступать на 6 снарядах. По его словам, команда выступает достаточно хорошо со всеми снарядами, но у него самого лучше всего получаются упражнения на перекладине и кольцах.

Третий участник команды Тимур Байрамов сообщил, что Исламские игры будет его первым стартом в этом году.

"Я намерен выложиться полностью, чтобы команда смогла занять высокое место", - сказал гимнаст.

Он отметил, что главная задача спортивных гимнастов сборной Азербайджана - показать все что умеют.

По словам Байрамова, самым сильным соперником он считает Турцию, которая имеет хорошие шансы стать фаворитом соревнований.

"Но мы постараемся выложиться максимально и обойти их", - сказал он.

Байрамов отметил, что большим подспорьем для азербайджанских гимнастов на Исламских играх будет поддержка болельщиков.

"Болейте за нас. Поддержка поможет нам выступить гораздо лучше," - сказал он.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится 12 мая, пройдут в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - по 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Елена Косолапова)