Стал известен первый финалист Лиги Чемпионов
2017-05-10 09:12 | www.oxu.az | 4
В Лиге Чемпионов УЕФА прошел первый ответный матч стадии полуфинала.
Как передает Oxu.Az, итальянский «Ювентус» принимал французский «Монако».
В первом матче между этими командами туринцы на выезде забили монегаскам два безответных гола. Мало кто верил, что «Ювентус» растеряет весомое преимущество на своем поле. Этого и не произошло. Итальянцы на глазах у родных болельщиков вновь обыграли соперника и вышли в финал самого престижного клубного турнира континента.
В другом матче сегодня между собой сыграют «Реал» и «Атлетико».
Лига чемпионов. Полуфинал, ответный матч.
9 мая. Турин. Стадион «Ювентус».
«Ювентус» - «Монако» - 2:1 (2:0).
Голы: Манджукич, 33 (1:0). Алвес, 44 (2:0). Мбаппе-Лоттин, 69 (2:1).
Первый матч: 2:0