Стал известен первый финалист Лиги Чемпионов

2017-05-10 09:12 | www.oxu.az | 4

В Лиге Чемпионов УЕФА прошел первый ответный матч стадии полуфинала.

Как передает Oxu.Az, итальянский «Ювентус» принимал французский «Монако».

В первом матче между этими командами туринцы на выезде забили монегаскам два безответных гола. Мало кто верил, что «Ювентус» растеряет весомое преимущество на своем поле. Этого и не произошло. Итальянцы на глазах у родных болельщиков вновь обыграли соперника и вышли в финал самого престижного клубного турнира континента.

В другом матче сегодня между собой сыграют «Реал» и «Атлетико».

Лига чемпионов. Полуфинал, ответный матч.

9 мая. Турин. Стадион «Ювентус».

«Ювентус» - «Монако» - 2:1 (2:0).

Голы: Манджукич, 33 (1:0). Алвес, 44 (2:0). Мбаппе-Лоттин, 69 (2:1).

Первый матч: 2:0

A.M.

