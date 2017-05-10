Армяне стреляют из минометов

2017-05-10 09:33 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 82 миллиметровые минометы (7 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных в селе Барекамаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Мезем Газахского района, на безымянных высотах на территории Товузского и Гедабейского районов.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шыхлар, Ширванлы, Джевахирли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

A.M.

