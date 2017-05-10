NETTY для начинающих или пять важных причин участвовать

2017-05-10 09:44 | www.oxu.az | 3

Опытные люди давно уже не задают вопрос, зачем участвовать в NETTY. Однако премия существует так давно (ни много ни мало 13 лет), что за это время подросли новые активные пользователи Всемирной сети: дизайнеры, программисты, копирайтеры, пиарщики, э-коммерсанты, все те, для кого для кого Интернет - поле для продуктивной деятельности. Почему бы для всех них не назвать пять важных причин участвовать в конкурсе? Итак, начнем:

Причина первая

NETTY - не просто конкурс, это Национальная интернет-премия Азербайджана. Поэтому, принимая участие в конкурсе NETTY, вы становитесь полноправным участником мероприятия республиканского масштаба, частью большой азербайджанской интернет-истории.

Вопрос: как войти в историю? Ответ: для начала просто зарегистрироваться на www.netty.az. У вас есть сразу несколько вариантов участия, вы можете представить на конкурсе сайт, социальную страницу, приложение, проект или стать членом виртуального жюри премии и помочь определить номинантов в одной из номинаций.

Причина вторая

Победа в NETTY - это интерес потенциальных и уважение реальных партнеров, это повышение рейтинга в корпоративной среде, это подтверждение статуса вашего проекта и оценка его высокого уровня независимым профессиональным жюри.

Причина третья

Победа в NETTY - хороший повод для яркого пиара, замечательный повод для общения с прессой. Вы победили? Пусть об этом узнают все: друзья, партнеры, конкуренты, соседи, родственники и бывшие родственники. К тому же NETTY сама широко освещается в СМИ, а значит - о вас узнает еще больше народа.

Причина четвертая

Принимая премию NETTY, вы выйдете на сцену, вас увидит и услышит большой зал, где соберутся многочисленные специалисты отрасли. Они узнают о достоинствах вашего проекта, а вы, благодаря NETTY, сможете завести полезные знакомства, получить полезные советы, обсудить свой опыт с виднейшими экспертами.

Причина пятая

Статуэтка NETTY в вашем кабинете - это доказательство того, что вы честно победили в честном конкурсе и в непростой борьбе. Немногие в стране могут похвастаться таким трофеем. Так же и как значком «Победитель NETTY» на вашем сайте или на вашей страничке.

Использование изображения NETTY в маркетинговых материалах - многозначительное подчеркивание вашего конкурентного преимущества. У соседа нет, а у вас будет. Почему? Потому что вы реально лучше!

Также не стоит забывать о многочисленных приятностях от партнеров проекта: подписка на услуги, сувениры, бесплатные домены и т.п. Все это пригодится вам для развития и укрепления успеха.

Заходите на www.netty.az и участвуйте, до завершения приема заявок всего несколько дней!