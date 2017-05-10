Экономика Азербайджана в 2018 г вырастет на 2% - ЕБРР

2017-05-10 09:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует в 2018 году рост экономики Азербайджана на уровне двух процентов, следует из обновлённого отчёта Regional Economic Prospects.

По данным отчёта, в этом году экономика Азербайджана сократится на 0,5 процента.

Аналитики банка отмечают, что в этом году после определённой волатильности в начале 2017 года курс маната по отношению к доллару стабилизировался.

В то же время, отмечается, что Азербайджан до сих пор обладает внушительным буфером ликвидности на уровне 37,1 миллиарда долларов [показатель на конец 2016 года].

(Автор: Азад Гасанли)