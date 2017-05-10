Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу Гейдара Алиева
2017-05-10 10:01 | www.apa.az | 3
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.
Как передает АПА, глава государства возложили венок к могиле Г.Алиева, почтил память общенационального лидера.
Президент также посетил могилы видного офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, видного государственного деятеля Азиза Алиева, ученого Тамерлана Алиева и возложил к ним цветы.
Могилы также посетили члены государства и правительства Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса.