Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу Гейдара Алиева

2017-05-10 10:01 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Как передает АПА, глава государства возложили венок к могиле Г.Алиева, почтил память общенационального лидера.

Президент также посетил могилы видного офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, видного государственного деятеля Азиза Алиева, ученого Тамерлана Алиева и возложил к ним цветы.



Могилы также посетили члены государства и правительства Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса.