Режим прекращения огня был нарушен 120 раз

2017-05-10 10:04 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Барекамаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении, были обстреляна позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Мезем Газахского района, на безымянных высотах на территории Товузского и Гядабейского районов.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шихлар, Ширванлы, Джавахирли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Вейселли и Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.