Ильхам Алиев посетил могилу Гейдара Алиева

2017-05-10 10:00 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Как передает Oxu.Az, глава государства возложил к могиле венок и выразил свое почтение.

Затем он посетил могилы академика Зарифы Алиевой, выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача и ученого Тамерлана Алиева, возложив венки.

В церемонии приняли участие члены государства и правительства, а также депутаты Милли Меджлиса

Н.О.

