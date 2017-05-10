Ильхам Алиев посетил могилу Гейдара Алиева
2017-05-10 10:00 | www.oxu.az | 3
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.
Как передает Oxu.Az, глава государства возложил к могиле венок и выразил свое почтение.
Затем он посетил могилы академика Зарифы Алиевой, выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача и ученого Тамерлана Алиева, возложив венки.
В церемонии приняли участие члены государства и правительства, а также депутаты Милли Меджлиса