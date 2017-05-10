Во время трансляции «Евровидения» армянский диктор не объявил Азербайджан

2017-05-10 10:14 | www.oxu.az | 2

На международном песенном конкурсе «Евровидение 2017» произошла очередная армянская провокация.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Газета.Ru, в момент показа профайла представительницы Азербайджана на «Евровидении 2017» певицы Dihaj диктор первого армянского канала ни слова не сказал о выступающей, заявив в эфире следующее: «Сегодня в Армении отмечаются сразу три праздника — День победы, «День карабахской армии» и «День взятия Шуши».

После чего, не называя Азербайджан, армянский диктор сказал во время трансляции конкурса следующее: «А теперь выступает очередная страна с песней «Скелеты».

Отметим, что Dihaj с песней «Skeletons» прошла в финал «Евровидения 2017» - помимо Азербайджана, в финалисты пробились Молдова, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия.

Н.О.