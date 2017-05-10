Юные азербайджанские артисты поздравили ветеранов с Днем Победы (ФОТО)

2017-05-10 10:26 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку прошла встреча с ветеранами войны и труда, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Мероприятие было приурочено к 72-й годовщине Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

С приветствием к ветеранам обратился ведущий специалист представительства Россотрудничества в Азербайджане Хаджимурат Атмурзаев. Затем гости ознакомились с фотовыставкой и выставкой детского рисунка, посвященными 72-й годовщине Победы.

Перед собравшимися в концертном зале РИКЦ выступил ветеран Великой Отечественной войны, военный журналист, капитан 1-го ранга в отставке, заместитель председателя секции ветеранов войны-однополчан Азербайджана Александр Гритченко. Он рассказал о своем боевом пути, тяжелых военных годах и значении Победы для истории всего человечества.

Юные артисты Детского театра-студии "Гюнай" (руководитель Лариса Тарусова) представили литературно-музыкальную композицию "Память".

(Автор: Джани Бабаева)