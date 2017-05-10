Президент: «Оккупантская политика Армении является нападением не только на Азербайджан, но и на историко-культурное наследие ислама»

2017-05-10 10:32 | www.apa.az | 2

«Сегодня исламский мир находится лицом к лицу с серьезными вызовами, многими проблемами, которые ждут своего решения. Среди них можно отметить армяно-азербайджанский нагорно-карабахский, палестинский, кашмирский конфликты, столкновения на Ближнем Востоке, кризис беженцев и другие вопросы».

Как сообщает АПА, об этом говорится в статье под названием «Вызовы при укреплении исламской солидарности» президента Ильхама Алиева, напечатанной в журнале «OIC Journal», который является официальным печатным органом ОИС.

В статье президент отмечает, что армяне за последние 200 лет с целью реализации своего плана по оккупации исторических азербайджанских земель и построению на этих территориях своего государства проводили кровавые акции.

«Нынешнее армянское государство создано именно на исконно азербайджанских землях. Продолжающая эту агрессивную политику Армения в начале 90-х годов прошлого века оккупировала 20 процентов территорий Азербайджана, в результате более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, в отношении наших соотечественников был совершен геноцид и проведена политика этнической чистки. В 1993 году Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, которые осуждают применение силы в отношении нашей страны и оккупацию территорий Азербайджана, а также подтверждают территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность признанных на международном уровне границ нашего государства. Подобные документы также были приняты ОБСЕ, Советом Европы, Евросоюзом, Движением неприсоединения и другими престижными организациями. ОИС приняла многочисленные резолюции, поддерживающие территориальную целостность и справедливую позицию Азербайджана, призывающие признать Ходжалинский геноцид и принять практические шаги против агрессивной политики Армении. Эти вопросы были неоднократно обсуждены на сессиях Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, кроме того, в сентябре 2016 года в рамках ОИС была создана и проведено первое заседание Контактной группы относительно агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики.

Считаю, что резолюции ООН и ОИС, открыто признающие Армению агрессором, должны быть основным месседжем для мусульманских стран, желающих развивать отношения со страной-оккупантом. Потому что оккупантская политика Армении является нападением не только на религиозно-культурные богатства Азербайджана, но и на историко-культурное наследие Ислама в целом. На оккупированных Арменией территориях были разрушены сотни мусульманских памятников, мечетей, мест поклонения, кладбищ и пр., все это было подтверждено миссиями ОБСЕ. Хотелось бы отметить, Пакистан и Саудовская Аравия официально отказались признавать Армению из-за оккупации азербайджанских земель, Турция в свою очередь не установила никаких связей с этой страной. 5 мусульманских стран официально признали Ходжалинский геноцид. Мы считаем все это примером братского отношения и реальной поддержки», - говорится в статье главы государства.