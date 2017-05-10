Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (версия 2)

2017-05-10 10:31 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - 10 мая отмечается 94-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, гениального сына азербайджанского народа и общенационального лидера Гейдара Алиева.

В день рождения спасителя азербайджанского народа Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, члены семьи, родные и близкие великого лидера посетили могилу Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, с уважением почтил его память.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем глава государства и члены семьи посетили могилы супруги великого лидера, ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача-ученого Тамерлана Алиева, возложили к их могилам цветы.

В церемонии посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев, министры, руководители комитетов и компаний, депутаты Милли Меджлиса.