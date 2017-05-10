Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Rus turistlerin tatil tercihinde ilk beşte yer aldı

2017-05-10 10:38 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

TurSat analiz ajansı 9 Mayıs Bayramı’nda (2. Dünya Savaşı Zafer Günü) Rus turistler tarafından tercih edilen en popüler merkezleri açıkladı.

Rus’ların 9 Mayıs’ta ziyaret etmek için seçtikleri yabancı kentler sıralamasında ilk beşte şu kentler yer alıyor; Prag, Berlin, Budapeşte, Tallin ve Bakü.

Zafer gününde, Rusya şehirlerinde ve BDT devletlerinin başkentlerinde görkemli etkinlikler yapıldı. -ü

Otellerin online rezervasyon sistemi bilgisi baz alınarak gerçekleştirilen TurSat analiz verilerine göre, Mayıs bayramlarında Bakü’deki bir turistin bütçesi günde ortalama 85 dolar olacak.

Rus turistleri Azerbaycan’a yerel misafirperverlik, zengin kültür, alışveriş ve hava koşulları çekiyor.