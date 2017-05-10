Директор ФБР отказался верить сообщениям о своей отставке

2017-05-10 10:32 | www.oxu.az | 2

Джеймс Коми не поверил сообщениям журналистов о своей отставке.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет The New York Times.

Как сообщает издание, новость о соответствующем указе президента Дональда Трампа застала директора ФБР во время речи перед сотрудниками отделения в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Увидев на телеэкране бегущую строку со срочной новостью, Коми рассмеялся и назвал это «довольно удачным розыгрышем». Однако сопровождающие директора начали подавать знаки о том, что тот должен прервать выступление и уйти в кабинет. Там ему и сообщили об отставке.

Трамп уволил Коми по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как указано в письме экс-директору ФБР, он «неспособнен эффективно руководить» ведомством. По сообщению Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, самостоятельно закрыв дело против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты.

Исполняющим обязанности директора ФБР назначен 49-летний Эндрю Маккейб. До этого он занимал должность заместителя главы ведомства.

Н.О.