Новшество от Facebook

2017-05-10 10:35 | www.oxu.az | 2

Социальная сеть Facebook внедрит технологию искусственного интеллекта, которая позволит осуществлять мгновенный перевод на девять языков.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Publika.az, в настоящее время в Facebook имеется функция перевода на 45 языков.

Однако новая технология будет работать по системе искусственного интеллекта, и позволит переводить не только отдельные слова, но и все предложение.

С помощью новой технологии пользователи Facebook смогут размещать сообщения и видеоматериалы на иностранных языках.

У.А.

