В Калифорнии состоялась премьера фильма «Али и Нино»

2017-05-10 10:53 | www.apa.az | 3

В Сан-Диего в Калифорнии состоялась премьера художественного фильма «Али и Нино», исполнительным продюсером которого является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Показ состоялся 9 мая в известном кинотеатре «Regal Cinema» в Сан-Диего при поддержке Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе и Исполнительной власти Насиминского района столицы.

Как сообщили АПА в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, на показе приняли участие кинолюбители, а также друзья азербайджанской культуры.

Выступивший перед показом генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев рассказал, что пропагандируемые в «Али и Нино» принципы мультикультурализма и межрелигиозной гармонии были в Азербайджане на протяжении всей истории, сохранились и сегодня. Эти ценности являются образом жизни в нашей стране и еще больше укрепляются с каждым днем. Дипломат оценил этот фильм как важное событие, так как он доносит до мировых зрителей не только традиции мультикультурализма нашей страны, но и происходящее во время установления первой нашей республики. Он подчеркнул, что фильм играет важную роль в информировании мировой общественности об уникальных ценностях толерантности нашей страны, а также ее борьбе за независимость.

Затем выступил глава ИВ Насиминского района Баку Асиф Аскеров и рассказал об истории азербайджанского кинематографа, а также произведении азербайджанского автора - «Али и Нино», который был впервые издан в Вене в 1937 году. А.Аскеров подчеркнул, что произведение по сегодняшний день было издано на 33 языках и повествует не только о любви двух молодых людей, а также об установлении Азербайджанской Демократической Республики. Американские зрители были проинформированы о том, что АДР первая светская республика в мусульманском мире, впервые дала женщинам право выбора. Он отметил, что фильм был снят благодаря всесторонней поддержке Первого вице-президента Азербайджана и президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, выразил им в связи с этим благодарность.

Затем был продемонстрирован фильм.