Политик впервые покормила грудью ребенка в парламенте Австралии

2017-05-10 10:38 | www.oxu.az | 3

Сенатор Лариса Уотерс стала первой женщиной-политиком, покормившей грудью ребенка в парламенте Австралии, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Член Партии зеленых покормила свою двухмесячную дочь Алию Джой во время голосования во вторник.

Австралийский парламент разрешил грудное вскармливание в своих стенах еще в прошлом году, однако ни один политик до Уотерс не воспользовался этим правом.

До этого детям было запрещено находиться в зале заседаний, женщины, которым необходимо было отлучиться, чтобы покормить ребенка, могли голосовать по доверенности.

Официальное разрешение на грудное вскармливание было дано после скандала в 2015 году, когда министру Кейли О'Дваер предложили сцеживать молоко, чтобы она могла продолжать выполнять все функции в парламенте без перерывов.

«Нам нужно больше женщин и родителей в парламенте. И нам нужно больше удобных для семьи рабочих мест и доступный уход за детьми для всех», - написала Уотерс в «Фейсбуке».

Н.О.