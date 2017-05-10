Президент: Мусульманский мир нуждается в единстве и солидарности

2017-05-10 10:42 | www.oxu.az | 3

Официальный печатный орган Организации исламского сотрудничества «OIC Journal» опубликовал статью президента Азербайджана Ильхама Алиева «Укрепление исламской солидарности – призыв времени».

Как передает Oxu.Az, в статье говорится, что Исламский мир, обладающий древней историей, богатым культурным наследием, большими природными и человеческими ресурсами, сыграл значительную роль в появлении и развитии современного мирового порядка и системы международных отношений. Также упоминается, что Азербайджан, являющийся составной частью мусульманского мира, известен как один из важных мест возникновения и сохранения исламского культурного наследия.



«На сегодняшний день мусульманский мир, как никогда раньше, нуждается в единстве и солидарности. Поэтому объявление 2017 года «Годом исламской солидарности» в нашей стране является посланием доброй воли всему мусульманскому обществу и миру. Основные цели «Года исламской солидарности» - укрепить единство мусульманского мира, показать всему миру, что ислам является религией мира и культуры. Считаю, что Исламские игры солидарности, которые пройдут в Азербайджане в мае этого года, станут не просто спортивными соревнованиями, но также днями единства и солидарности всего исламского мира», - говорится в статье.

Н.О.

