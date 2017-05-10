Hurriyet daily news: Президент Ильхам Алиев создает современный Азербайджан, о котором мечтал Гейдар Алиев

2017-05-10 10:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Если бы сегодня был жив президент Азербайджана Гейдар Алиев, ему было бы 94 года, пишет в статье, посвященной памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, президент турецкого Фонда «Мармара Груп» доктор Аккан Сувер.

«Гейдар Алиев превратил Азербайджан, который переживал период размежевания и гражданских беспорядков, в страну, которая стабильна, живет в мире и хорошо принята всем миром. За очень короткий период - 10 лет своего правления - он добился важных успехов», - пишет Аккан в статье, опубликованной авторитетным турецким изданием Hurriyet daily news.

Гейдар Алиев основал азербайджанскую армию, самую мощную в регионе Южного Кавказа, пишет автор, добавив, что общенациональный лидер создал независимый Азербайджан, принятый во всем мире от Америки до России и от Ирана до Франции.

«Он повысил имидж Азербайджана в мире, сделав Азербайджан членом важных международных организаций в демократическом блоке. Гейдар Алиев принял латинский алфавит, который способствовал интеграции с турецким и западным миром. Гейдар Алиев помог обеспечить выход природных ресурсов Азербайджана на мировые рынки», - говорится в статье.

Как отмечает автор, Гейдар Алиев заключил сделку, которая позже была названа «Контрактом века».

В результате строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан общенациональный лидер Азербайджана не только укрепил турецко-азербайджанское братство, но также вывел углеводородные ресурсы Азербайджана и энергетическое сырье государств Прикаспийского региона, на мировые рынки, тем самым, привлекая интерес западных государств к Азербайджану.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев, став преемником Гейдара Алиева, поднял национальный доход на душу населения Азербайджана с 850 до 10 033 долларов за 14 лет. Президент Ильхам Алиев и его команда, также добились снижения уровня безработицы и бедности до менее чем пяти процентов. Они превратили Азербайджан из страны, в которую инвестировали, в государство, которое само является крупнейшим инвестором. Президент Ильхам Алиев также инициировал проекты разработки газового месторождения "Шах Дениз", строительство Южно-кавказского трубопровода, TANAP и TAP, которые предоставили Азербайджану право голоса в мире», - говорится в статье.

Правительство привлекает внимание всего мира к Азербайджану, проводя такие мероприятия как песенный конкурс "Евровидение", Первые европейские Игры, гонки Формулы 1 и Исламские игры солидарности, пишет Аккан.

Президент Ильхам Алиев проводит активную деятельность по развитию городов Азербайджана, таких как Баку, Нахчыван, Шеки и других, пишет автор, подчеркнув, что современный урбанизм был создан посредством объединения исторической цивилизационной линии страны с исключительной красотой.

«Они поняли концепцию урбанизма в гармонии с историей Азербайджана. Нужно отдать должное, что вклад Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой в развитие страны, также огромен», - пишет Аккан.

Азербайджан, продолжает развиваться, не подвергаясь влиянию конфликтов и кризисов, переживаемых странами на Ближнем Востоке и в Европе, говорится в статье.

Несмотря на отрицательные тенденции в мире, правительство Азербайджана преодолевает проблемы, обусловленные низкими ценами на нефть, вкладывая инвестиции в ненефтяной сектор, в частности, в развитие промышленности, расширение сельскохозяйственного производства и т.д., пишет Аккан.

Другими словами, Президент Ильхам Алиев и его команда буквально защищают наследство Гейдара Алиева, создавая современный Азербайджан, о котором мечтал Гейдар Алиев, говорится в статье.

(Автор: Эльмира Таривердиева)