Государственное агентство жилищного строительства: В ближайшие дни начнется прием документов

2017-05-10 10:54 | www.apa.az | 3

Государственное агентство жилищного строительства при президенте Азербайджанской Республики в ближайшие дни начнет регистрацию лиц, желающих приобрести льготное жилье.

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил директор агентства Самир Нуриев. «Согласно указу главы государства, регистрация лиц, обладающих правом на приобретение жилья в Азербайджане на льготных условиях, и продажа данного жилья на льготных условиях будут осуществляться в электронной форме. Процесс создания электронной системы уже полностью завершен. Система будет размещена на портале e-gov.az. Наряду с этим, к процессу подключатся центры ASAN xidmət №№1, 2, 3 в Баку и в Сумгаите. В ближайшие несколько дней будет утверждено положение электронной системы. Через несколько дней после утверждения положения начнется прием документов и создание электронных кабинетов», - заявил С.Нуриев.