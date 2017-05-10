Белый дом подтвердил встречу Трампа и Лаврова
2017-05-10 11:09 | www.apa.az | 3
Президент США Дональд Трамп сегодня встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Как сообщает АПА со ссылкой на bbc.com, это подтвердили в пресс-службе Белого дома.
Встреча пройдет в Овальном кабинете Белого дома без журналистов.
Это первая встреча на высшем уровне между Трампом и представителем российского руководства с момента вступления в должность нового президента США.
Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона в апреле.