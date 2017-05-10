Ожидается визит сопредседателей МГ ОБСЕ в регион

2017-05-10 11:06 | www.trend.az | 3

Ожидается визит сопредседателей Миской группы ОБСЕ в регион. Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Как отметил глава армянского внешнеполитического ведомства, после визита сопредседателей будет решено, есть ли необходимость во встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.