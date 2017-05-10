Начинается регистрация желающих приобрести социальное жилье в Азербайджане

2017-05-10 11:00 | www.oxu.az | 3

Государственное агентство жилищного строительства при президенте Азербайджанской Республики в ближайшие дни начнет регистрацию лиц, желающих приобрести льготное жилье.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил директор Государственного агентства жилищного строительства при президенте Азербайджана Самир Нуриев.

«Согласно указу главы государства, регистрация лиц, обладающих правом на приобретение жилья в Азербайджане на льготных условиях, и продажа данного жилья на льготных условиях будут осуществляться в электронной форме.

Процесс создания электронной системы уже полностью завершен. Система будет размещена на портале «e-gov.az».

Наряду с этим, к процессу подключатся центры «ASAN xidmət» 1,2,3 в Баку и в Сумгайыте. В ближайшие несколько дней будет утверждено положение электронной системы. Через несколько дней после утверждения положения начнется прием документов и создание электронных кабинетов», - заявил С.Нуриев.

У.А.

