Washington Examiner: США должны прекратить финпомощь Армении

2017-05-10 11:03 | www.oxu.az | 3

Деятельность проармянского лобби противоречит интересам США.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в статье старшего научного сотрудника израильского Центра Бегин-Садат и университета Бар-Илан Александра Муринсона, опубликованной в издании Washington Examiner.

«Углубляющийся военный альянс Армении с Россией представляет собой прямую угрозу для НАТО», - отмечается в статье.

По словам автора, размещение Россией ракетных комплексов «Искандер» в Армении, которые могут угрожать «близким союзникам США - Турции, Азербайджану или Израилю», изменил военный баланс в регионе.

«Подобные события находятся в резком диссонансе с продолжающейся финансовой поддержкой Армении, одобренной Конгрессом США и администрацией президента Барака Обамы. Главной лоббистской деятельностью в США от имени Армении занимается армянский кокус. Он включается в себя республиканцев Фрэнка Паллоне, Джеки Спейера, Дэвида Тротта и Дэвида Валадао», - говорится в статье.

Он также добавил, что администрация Обамы одобрила продолжение так называемой «паритетной политики» в отношении Азербайджана, являющегося американским партнером в стратегически важном для США Каспийском регионе, в контексте выделения финансовой помощи по программам Международного военного образования и обучения (IMET) в размере 600 тысяч долларов США и Иностранных военных финансов (EMF)в размере 1,7 млн долларов США.

«Наряду с этим USAİD ежегодно выделяет 2 млн долларов США отколовшемуся Нагорному Карабаху - суверенной территории Азербайджана, находящейся под оккупацией армянских ВС», - отмечает автор.

«В свете усиления военного союза Армении и России целесообразность продолжения поддержки армянских нужд должна быть поставлена под вопрос и открыто осуждена», - пишет А.Муринсон, добавляя, что армянские политические организации, такие как Армянский национальный комитет Америки и ряд других, являются проводниками российских интересов.

В связи с этим А.Муринсон рекомендует сделать выговор армянскому кокусу и приостановить финансовую помощь Армении.

Н.О.