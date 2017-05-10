Американский сопредседатель: «Настало время для окончательного урегулирования конфликта»

2017-05-10 11:20 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом в интервью информационному интернет-ресурсу «Голос Америки» заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

«Настало время для начала серьезных переговоров на высоком уровне и окончательного урегулирования конфликта. Проведенная в Москве 28 апреля встреча дала положительные результаты. В настоящее время министры стран-сопредседателей ведут переговоры о последующем шаге. Мы, сопредседатели, постараемся поднять эти переговоры на высокий уровень», - отметил Р.Хогланд.