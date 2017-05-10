Скончался видный азербайджанский ученый – ФОТО

2017-05-10 11:10 | www.oxu.az | 3

Скончался видный ученый, заслуженный деятель науки, член-корреспондент НАНА, имеющий серьезные заслуги в развитии химической науки Назил Джанибеков.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Н. Джанибеков скончался в возрасте 75 лет.

Назил Джанибеков родился 21 сентября 1942 года в городе Баку. В 1965 году окончил химический факультет Азербайджанского государственного университета. В 1972 году защитил докторскую диссертацию по химии, в 1987 году получил ученую степень доктора химических наук. В 1994 году он получил ученое звание профессора, в 2007 году избран членом-корреспондентом НАНА.

Н. Джанибеков был автором 224 научных трудов, в том числе 20 авторских свидетельств и патентов.

Под руководством ученого были подготовлены один доктор наук и шесть кандидатов наук.

Н. Джанибеков был членом редколлегии журналов «Процессы нефтехимии и нефтепереработки», «Проблемы химии», «Мир науки», действующих при Институте нефтехимических процессов. Он был награжден золотой медалью имени академика Ю.Мамедалиева, золотой медалью «Европейского дома печати».

З.Г.

