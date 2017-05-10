В Санкт-Петербурге подрались армяне и азербайджанцы – ВИДЕО + ФОТО

2017-05-10 11:18 | www.oxu.az | 3

В Санкт-Петербурге во время акции «Бессмертный полк» между азербайджанцами и армянами произошел инцидент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на İnterpress, об этом сообщили представители азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге.

Ближе к станции метро «Канал Грибоедова» и Дворцовой площади армяне развернули «флаг» т.н. «Нагорно-карабахской республики» и стали выкрикивать «Арцах» и другие лозунги.

Армяне не отреагировали на устное предупреждение азербайджанцев и напали на наших соотечественников. Армяне, которых было больше, сильно избили наших соотечественников.

Глава азербайджанской национально-культурной автономии Петербурга Вагиф Мамишев и представители правоохранительных органов сразу же вмешались. Полиция потребовала у армян убрать «флаг».

Н.О.