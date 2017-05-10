В Баку пройдет Международный фестиваль туристических фильмов

2017-05-10 11:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - 11-14 октября 2017 в столице Азербайджана пройдет IV Бакинский международный фестиваль туристических фильмов, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма.

Цель фестиваля, проводимого при организации министерства культуры и туризма, - пропаганда фильмов, посвященных различным аспектам туризма, которые будут способствовать развитию внутреннего и международного туризма, а также поощрение авторов лучших картин. Фестиваль также ставит задачу привлечь внимание к туристическому потенциалу Азербайджана в качестве одного из международных центров исторического и культурного наследия.

Прием работ на фестиваль начался 15 апреля и продлится до первого сентября.

Фестиваль проходит в пяти категориях: "Страна, регион, город", "Культура, традиции", "Рекламные фильмы", "Экотуризм и другие виды туризма", "TV продукция" (фильмы, видеоролики).

Представленные на фестиваль работы будут оцениваться международным жюри, в состав которого войдут – кинематографисты, представители медиа-индустрии, эксперты по туризму и путешествиям.

Бакинский международный фестиваль туристических фильмов является членом Международного комитета фестивалей туристических фильмов (CIFFT), штаб-квартира которого находится в Вене (Австрия).

(Автор: Джани Бабаева)