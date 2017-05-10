"Разбор полетов": в Баку определились финалисты Юниор Лиги КВН (ФОТО)

2017-05-10 11:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялся полуфинал Юниор Лиги КВН, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.

На пути к финалу команды разыграли путевки по итогам трех полуфинальных туров. Итого в финале Юниор Лиги КВН будут играть 10 команд, в числе которых -

"Сборная 23 школы", "Онлайн" (школа №227), "Сборная 134 школы", "Не по-детски" (город Махачкала), "160 процентов смеха" (школа №160), "Баку Модерн" (Образовательный комплекс Баку Модерн), "Шехер ушаглары" (школа №18), "Сборная 6 школы" (школа №6), "Женская сборная" (школа №16) и "Спектр смеха" (школа №7).

В заключительном финале приняли участие 6 команд, две из которых - "Баку Модерн" и "Шехер Ушаглары", набрав наивысшие баллы, прошли в финал.

В конце игры по решению руководителя Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашада Азизова, в финал были добраны еще две команды - "Женская сборная" и "Сборная 6 школы". Также, в результате рекомендаций редакторов Юниор Лиги КВН, Рашад Азизов дал шанс еще одной команде - "Спектр смеха".

Заключительный финал "судили" - музыкант, поэтесса, член Союза писателей Азербайджана Захра Бадалбейли, соучредитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Илькин Мамедов, кинорежиссер, продюсер Али-Саттар Гулиев, актер команды "Сборная Баку" Самандар Рзаев, и руководитель Юниор Лиги Джавид Шахбазбеков.

Тема нынешнего сезона игр - "Кино". Команды смогли реализовать на сцене свой творческий потенциал в двух конкурсах - "Приветствие" и "Фристайл".

Подводя итоги игры, Захра Бадалбейли призналась, что ее переполняет чувство радости за нашу талантливую молодежь. "Все команды - большие молодцы!", - сказала она.

Али-Саттар Гулиев посоветовал не расстраиваться тем командам, которые не попали в финал, заверив юных квнщиков в том, что у них все еще впереди.

Как всегда, подробный "разбор полетов" по каждой команде прозвучал из уст Самандара Рзаева, который назвал команду "Баку Модерн" "будущим азербайджанского КВН".

Итоги подвел Джавид Шахбазбеков, который на этот раз был краток, но при этом, как всегда содержателен.

"В который раз я убедился, что эти ребятки играют в КВН не ради победы, а ради своей Родины", - резюмировал итог игры руководитель Юниор Лиги.

Отметим, что бесменным ведущим всех игр лиги является фронтмен команды КВН "Сборная Баку" Турал Гасанлы.

Азербайджанская Юниор Лига КВН выражает благодарность министерству образования и министерству молодежи и спорта Азербайджана за всестороннюю поддержку КВН.

(Автор: Джани Бабаева )