Рамиз Зейналов: «Безопасность движения во время Исламиады обеспечат 1200 сотрудников дорожной полиции»

2017-05-10 11:31 | www.apa.az | 3

Гендиректор Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли и начальник Главного управления государственной дорожной полиции МВД Рамиз Зейналов встретились с водителями транспортных средств, выделенных для перевозки атлетов-участников IV Игр исламской солидарности.

Как сообщили АПА-Экономикс в БТА, на встрече Р.Зейналов отметил, что для обеспечения безопасности дорожного движения и сопровождения высокопоставленных делегаций, 1200 сотрудников дорожно-патрульной службы будут обеспечены 400 автомобилями специального назначения.

В.Керимли отметил, что организация работы транспорта, обеспечение безопасности перевозок зависит от выполнения водителями поставленных перед ними задач с полной ответственностью, и самое главное с профессионализмом.

На встрече также были даны ответы на вопросы, интересующие водителей. Были даны поручения по оперативному устранению проблем, которые могут возникнуть во время перевозок атлетов.