Сотрудники Красного Креста навестили взятых в плен в Карабахе азербайджанцев

2017-05-10 11:24 | www.oxu.az | 2

Сотрудники Международного Комитета Красного Креста посетили азербайджанцев, которые были задержаны армянами в Нагорном Карабахе.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщила руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.

По ее словам, через сотрудников МККК задержанные в Нагорном Карабахе азербайджанцы и их близкие обменялись информацией. Посещение состоялось в соответствии со стандартными процедурами МККК.

По словам И.Гусейновой, в соответствии со своим мандатом МККК осуществляет посещения для того, чтобы провести мониторинг условий содержания и обращения с задержанными, а также помочь обеспечить связь содержащихся лиц с их семьями.

Отметим, в настоящее время в Нагорном Карабахе содержатся три азербайджанца.

Напомним, в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев в Кельбаджаре при попытке посетить могилы своих родственников были взяты армянскими солдатами в заложники. Другой же гражданин Азербайджана - Гасан Гасанов был убит. Тело Г.Гасанова было передано армянской стороной, он похоронен в Баку. Незаконный «суд» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Гражданин Азербайджана Эльнур Гусейнзаде попал в плен к армянам в феврале текущего года в направлении села Талыш при невыясненных обстоятельствах.

Н.О.

