Назначен новый премьер-министр Республики Корея

2017-05-10 11:30 | www.oxu.az | 2

Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назначил премьер-министром страны бывшего губернатора провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ёна.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в администрации президента.

Мун Чжэ Ин также объявит о назначениях на другие ключевые посты в кабмине и администрации президента. В частности, будут названы имена новых глав Национальной разведывательной службы, Генштаба и охраны президента.

Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера плебисцита он немедленно получил все полномочия без какого- либо переходного периода.

Н.О.