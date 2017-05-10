Рассчитываем как минимум на одну медаль на Играх исламской солидарности в Баку - турецкий тренер (ФОТО)

2017-05-10 11:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Мы считаем, что у нашей команды высокие шансы на медали в художественной гимнастике на Играх исламской солидарности в Баку, сказала в среду Trend тренер сборной Турции Айшин Эртен.

Она выразила надежду, что турецкие спортсменки выступят успешно и пройдут программы без ошибок.

"Рассчитываем в художественной гимнастике как минимум на одну медаль. Всего мы привезли троих гимнасток - Селен Бекташ, Эджем Джанкая и Башак Нида Караевли", - сказала Эртен.



Она отметила, что Азербайджан для Турции особенная и братская страна.

"Я особо симпатизирую местным гимнасткам, так как главный тренер вашей сборной Мариана Василева когда-то была моим тренером. Я ее очень ценю, и хочу поблагодарить за те условия, которые нам тут создают. Очень рады, что очередные Игры исламской солидарности проходят именно тут, и что у нас есть возможность участвовать, так как художественная гимнастика впервые включена в программу. В Баку все как всегда на самом высоком уровне", - сказала Эртен.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоится 12 мая, пройдут в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 20 видам спорта - по 17 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Максим Цурков)