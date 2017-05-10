Инцидент между группой азербайджанской и армянской молодежи в Москве – провокация - посольство

2017-05-10 11:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Инцидент, произошедший между группой азербайджанской и армянской молодежи, во время шествия «Бессмертного полка» в Москве 9 мая – провокация, совершенная с целью создания напряженности между представителями двух наций. Об этом сообщили Trend в посольстве Азербайджана в России.

В связи с инцидентом и с целью предотвращения в будущем подобных случаев посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу провел переговоры в МИД, администрации города Москвы и других федеральных структурах.

Посольство также держит под вниманием состояние пострадавших во время инцидентов соотечественников, отметили в дипмиссии.

Во вторник в Москве во время шествия по случаю Дня победы произошел инцидент между группой молодых людей азербайджанской и армянской национальности.