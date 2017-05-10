В Калифорнии проходит посвященная Баку фотовыставка американского фотографа

2017-05-10 11:38 | www.apa.az | 3

В городе Сан-Диего штата Калифорния проходит посвященная Баку фотовыставка американского профессионального фотографа Ника Агелидиса.

Как сообщили АПА в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, выставка под названием «Баку глазами фотографа из Сан-Диего» проводится в галерее «Meyer Gallery».

На церемонии открытия выставки присутствовали почитатели искусства, учителя и студенты различных художественных школ, а также члены находящейся с визитом в Сан-Диего азербайджанской делегации.

Фотовыставка будет проходить до конца мая. В коллекции представлены архитектурные жемчужины Баку, в том числе Девичья Башня, Центр Гейдара Алиева, комплекс Flame Towers, историко-культурные памятники. Также на выставке можно увидеть фотоснимки, отражающие дух праздника Новруз в Баку, который является одним из самых дорогих праздников для азербайджанского народа. Совпадение визита фотографа в Баку с днями Новруз Байрамы позволило ему запечатлеть на память фотокамеры красивые кадры нашего национального праздника.



В церемонии открытия выставки участвовали генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев и глава Исполнительной власти Насиминского района города Баку Асиф Аскеров. Они выразили благодарность фотографу Н.Агелидису, а также владельцам галереи за организацию фотовыставки, отражающей красоту, колоритность и контрастность города Баку.





Напомним, между Насиминском районом и районом Свитзер Хайлэнд в Сан-Диего являются побратимами еще с 2011 года. По инициативе генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе и при организационной поддержке Исполнительной власти Насиминского района проживающий в Сан-Диего Н.Агелидис посетил Баку. Он сделал фотографии, которые запечатлели старый и новый Баку.