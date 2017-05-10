Названа предварительная причина смерти матери и ребенка в Сумгайыте – ОБНОВЛЕНО

2017-05-10 11:37 | www.oxu.az | 3

Обнародована предварительная причина смерти матери и ребенка в Роддоме №1 в Сумгайыте.

Как передает Oxu.Az, председатель комиссии Минздрава по оказанию помощи при родах Севиндж Мамедова сообщила Report, что 38-летняя жительница Сумгайыта Гюльнара Акперова пришла в больницу, чтобы родить своего третьего ребенка.

«Это была ее третья беременность спустя 18 лет. Ее возраст создал серьезную угрозу для третьей беременности. Сердцебиение ребенка было редким, и он скончался спустя короткое время после рождения. У матери началось кровотечение. Мы сделали ей переливание крови, но спасти ее не удалось», - сказала С.Мамедова.

По словам С.Мамедовой, точные причины смерти станут известны после заключения судебно-медицинской экспертизы.

13:21 (10.05.2017)

В Сумгайыте мать и ребенок умерли во время родов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, случай произошел в Родильном доме №1 города Сумгайыт.

Акперова Гюльнара Тейар гызы 1979 г.р. скончалась во время родов, как и рожденный ею ребенок.

Семья Акперовых обратилась в соответствующие органы с жалобой на халатность врачей. На основе жалобы тела матери и ребенка направлены в центральный отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту ведется расследование.

A.M.