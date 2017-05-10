Ильхам Алиев посетил могилу Гейдара Алиева – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-05-10 11:44 | www.oxu.az | 3

Сегодня по случаю 94-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева состоялась акция по посадке деревьев на зеленом массиве вокруг автотрассы Гала-Тюркан, строительство которого начато министерством экологии и природных ресурсов.

Как передает Oxu.Az, президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены семьи приняли участие в акции.

10:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Как передает Oxu.Az, глава государства возложил к могиле венок и выразил свое почтение.

Затем он посетил могилы академика Зарифы Алиевой, выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача и ученого Тамерлана Алиева, возложив венки.

В церемонии приняли участие члены государства и правительства, а также депутаты Милли Меджлиса

Н.О.

