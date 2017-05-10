Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в акции по посадке деревьев, посвященной 94-й годовщине со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева

2017-05-10 11:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи десятого мая приняли участие в посвященной 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева акции по посадке деревьев в зеленом массиве, создаваемом министерством экологии и природных ресурсов вдоль автомобильной дороги Гала-Тюркан.

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