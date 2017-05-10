В России трое мужчин заживо сгорели в автомобиле

2017-05-10 11:39 | www.apa.az | 3

Следственные органы России возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел трёх мужчин в сгоревшем автомобиле в Парабельском районе Томской области.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе СУСК России по региону.

По информации ведомства, трагедия случилась в ночь на 9 мая в районе села Новосельцево.

«По предварительным данным, в ночь на 9 мая 2017 года в результате тушения возгорания, произошедшего в легковом автомобиле, на участке автотрассы село Парабель – город Томск были обнаружены тела троих мужчин, личности которых установлены», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» УК России. Санкции статьи предусматривают лишение свободы до четырех лет. Расследование уголовного дела продолжается.