Хогланд: «Проблемы между США и Россией не окажут негативного влияния на решение нагорно-карабахского конфликта»

2017-05-10 11:43 | www.apa.az | 3

«Россия и США продолжат сотрудничать в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

Как сообщает АПА, об этом в интервью информационному интернет-ресурсу «Голос Америки» заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

«Независимо от нынешнего состояния российско-американских отношений я верю, что Россия и США продолжат сотрудничать в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Тесные связи, установленные между странами-сопредседателями на протяжении многих лет, дают основание утверждать это. Отношения между Москвой и Вашингтоном не окажут никакого негативного влияния на решение этой проблемы. Москва не хочет войны между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Это может нарушить стабильность во всем регионе и противоречит интересам России».

По словам дипломата, несмотря на различия в национальных интересах России и США, а также разный подход к происходящим в мире событиям, в таких вопросах, как нагорно-карабахский конфликт, обе страны могут приложить совместные усилия и решить проблему вместе.